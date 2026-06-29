ブラジル戦を前に記者会見する森保監督＝28日、ヒューストン（共同）【ヒューストン共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する日本代表の森保監督は28日、試合会場のヒューストン競技場で記者会見し「リスペクトはするが、勝つチャンスはある。また歴史が変わるようなことを起こせるようにベストを尽くしたい」と述べた。ブラジルには昨年10月の国際親善試合で初勝利した