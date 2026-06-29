知識を身につければ、人生の問題に対処できるようになると考える人は多い。しかし、知ることが必ずしも苦しみを減らすわけではないという、皮肉な視点がある。知識が増えても、苦痛は根本的に解決しない知識を膨大に蓄えたとしても、苦痛を根本的に解決する方法が見つかることはない。むしろ、過去の記憶や未来への予見によって、不幸な感覚が増していくだけだとされている。人は何かを学べば学ぶほど、物事を理解し、対処できるよ