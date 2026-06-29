【哲学】知恵が深まれば、悩みも深まり、知識が増せば、痛みも増す。

知識を身につければ、人生の問題に対処できるようになると考える人は多い。しかし、知ることが必ずしも苦しみを減らすわけではないという、皮肉な視点がある。

知識が増えても、苦痛は根本的に解決しない

知識を膨大に蓄えたとしても、苦痛を根本的に解決する方法が見つかることはない。

むしろ、過去の記憶や未来への予見によって、不幸な感覚が増していくだけだとされている。

人は何かを学べば学ぶほど、物事を理解し、対処できるようになると考えがちだ。

しかし、その理解そのものが、新たな苦しみの種になることがある。

快楽や幸福というものは、現在の中にあるのではなく、

未来のどこかにあるものとして錯覚されやすいという。

今この瞬間ではなく、「これが手に入ったら」「あの状況になれば」という未来への期待のなかに、

幸福を求めてしまう傾向があるということだ。

「知恵が深まれば、悩みも深まる」



快楽とそれを元にしたすべての幸福が、現在ではなく未来にあるものとして錯覚するのだ。

『旧約聖書』の「伝道の書」第1章18節が、ショーペンハウアーの見解を代弁している。

―― 知恵が深まれば、悩みも深まり、知識が増せば、痛みも増す。

死そのものよりも死を思うことの方が苦悩の大きな原因になるように、人間が経験する苦痛のほとんどは想像力、回想と予想という知的活動から生まれる。 知識を膨大に蓄えたとしても、苦痛を根本的に解決する方法が見つかることはなく、むしろ過去の記憶や未来への予見によって、不幸な感覚が増すだけである。快楽とそれを元にしたすべての幸福が、現在ではなく未来にあるものとして錯覚するのだ。『旧約聖書』の「伝道の書」第1章18節が、ショーペンハウアーの見解を代弁している。―― 知恵が深まれば、悩みも深まり、知識が増せば、痛みも増す。死そのものよりも死を思うことの方が苦悩の大きな原因になるように、人間が経験する苦痛のほとんどは想像力、回想と予想という知的活動から生まれる。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』（カン・ヨンス 著）より

ショーペンハウアーの見解を代弁するものとして、『旧約聖書』の「伝道の書」の一節が紹介されている。

知恵が深まれば、それに伴って悩みも深まり、知識が増えれば、それに応じて痛みも増していく――

古くから語られてきたこの言葉が、知性と苦痛の関係を端的に示している。

さらに、死そのものよりも、死を思うこと自体の方が、大きな苦悩の原因になるという指摘がある。

人間が経験する苦痛のほとんどは、現実そのものから直接生まれるのではなく、

想像力、過去の回想、未来への予想といった、知的な活動から生み出されているという。

つまり、現実の出来事そのものよりも、それについて考え続けることの方が、苦しみを大きくしている場合が多いということだ。

「考えること」と「苦しむこと」は、思っている以上に近い

この視点に立つと、知識や思考そのものを増やすことが、

必ずしも人生をより良くするとは限らないことが見えてくる。

過去の出来事を何度も思い返し、まだ起きていない未来の出来事を先回りして心配する――

こうした思考のパターンこそが、現実以上の苦しみを生み出している可能性がある。

知ることや考えることを完全にやめる必要はないが、

今この瞬間に意識を向け、過去や未来への思考を必要以上に広げすぎないことが、

苦痛を和らげるための一つの方法になるかもしれない。

知性を働かせること自体よりも、その働かせ方や向き合い方を見直すことが、

心の負担を軽くする手がかりになる。

今日から試すなら、過去や未来のことを考えすぎていると感じたとき、一度「今この瞬間」に意識を戻してみることだけでいい。

（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）