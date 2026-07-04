メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県山県市の寺で仏像11体が盗まれました。警察は窃盗事件として調べています。 警察によりますと、4日午前7時すぎ山県市高富にある洞泉寺の住職から「本堂に置いてあった仏像が盗まれた」と110番通報がありました。 警察が確認したところ、高さ25cmの木製の「地蔵菩薩像」1体と、その左右に安置される高さ15cmの「十王像」10体がなくなっていたということです。 住職は「まさか、