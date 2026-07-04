岐阜県山県市の寺で、仏像11体などが盗まれました。警察が窃盗事件として捜査しています。 【写真を見る】寺から地蔵菩薩像など仏像11体が盗まれる 誰が？何のために？ お供え物を取りかえようと住職が本堂に来た際に異変に気がつき110番通報 岐阜・山県市の洞泉寺 きょう午前7時過ぎ、山県市高富の洞泉寺で「本堂の中にあった仏像が盗まれています」と42歳の男性住職から110番通報がありました。 警察などによりますと、寺の本