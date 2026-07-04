さいたま市北区で何者かが美容室などに侵入する事件が7件相次ぎ、いずれも半径600メートルの範囲内で発生していることから警察は同一犯の可能性もあるとみて調べています。2日午前8時ごろから3日正午ごろまでにかけて、さいたま市北区にある美容室や飲食店など7店舗で、何者かが窓ガラスを割って侵入する事件が相次ぎました。このうち2つの店で、現金が盗まれる被害が確認されたということです。いずれも半径600メートルの範囲内で