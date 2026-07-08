6日、中国湖北省黄岡市で発生した竜巻の後、救助活動を行う武装警察の警察官ら/VCG/Getty Images via CNN Newsource香港（CNN）猛烈な竜巻が中国中部・湖北省を襲い、12階の自宅マンションから男性が吸い出されるなどの被害が発生した。国営メディアが報じた。新華社通信によると、風速72メートルの竜巻が6日の夜遅くに発生。住宅を損壊し、自動車を横転させ、農地に被害を与え、少なくとも11人が死亡、331人以上が負傷した。湖北