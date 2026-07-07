中国では台風10号などの影響で、各地で竜巻や洪水の被害が相次いでいます。内陸部の湖北省では6日夜、竜巻が発生しました。屋台などが吹き飛ばされる様子が確認できます。中国メディアによりますとこの強風などでこれまでに11人が死亡したということです。また、南部の広西チワン族自治区では今月4日から降り続いた豪雨により洪水が発生し、町一面が茶色く濁った水に覆われました。これまでに4人が死亡し、8人が行方不明となってい