中国南部で台風などの影響により、竜巻や洪水が相次いで発生し、多数の死者が出ています。【写真を見る】中国南部で竜巻・洪水被害「村が丸ごとなくなってしまった」多数の死者、行方不明者も台風影響か夜の街を飲み込む巨大な竜巻。逃げ惑う人や突風で店のガラスが割れる様子も確認できます。中国メディアによりますと、きのう夜、湖北省で大規模な竜巻が発生し、これまでに11人が死亡、1人が行方不明となっています。「崩れて