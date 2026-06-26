本格的な台風のシーズンを迎え、大分市のホームセンターでは防災関連商品を買い求める人が増えています。 【写真を見る】ホームセンターでそろう災害対策グッズ「雨風強まる前にそろえるのが一番」大分 （ホームワイドプラス賀来店・萩元洋明副店長）「こちらは防災グッズのセット商品になります。特に台風被害時によく売れる」 防災グッズのセットには、被災して行政の支援が受けられ