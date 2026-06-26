ビーケー・ジャパン（東京都千代田区）のハンバーガーチェーン「バーガーキング」が、対象の人気サイドメニュー2種類を500円（以下、税込み）で提供する1週間限定キャンペーンを6月26日から実施します。【えー！】1週間限定キャンペーンが“実施されない”店舗も！一覧でチェック！同キャンペーンは、鶏むね肉をカリッと揚げた「チキンナゲット 5ピース」、カリカリの食感と甘みが楽しめる「オニオンリング」、フレンチフラ