放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は先日亡くなったガッツ石松氏の思い出を振り返る。＊＊＊いつも陽気で明るい人が亡くなると、その分とても寂しくなる。ガッツ石松、中村玉緒と訃報が続いた。ガッツの事務所が出した追悼コメントにジーンときた。「ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出して