任期満了に伴い来月告示される入善町長選挙に、新人の中瀬淳哉さんが立候補を表明しました。今のところ他に立候補の動きはなく、無投票となる公算が大きくなっています。入善町長選挙に出馬表明中瀬淳哉さん（48）「私は本日、入善町議会議員を辞職いたしまして、来る入善町長選挙に立候補する決意をいたしました」入善町長選に立候補を表明した中瀬淳哉さんは48歳。町の商工会副会長を務めたほか町議会議員を4期12年半務め、き