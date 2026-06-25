任期満了に伴い来月告示される入善町長選挙に、新人の中瀬淳哉さんが立候補を表明しました。

今のところ他に立候補の動きはなく、無投票となる公算が大きくなっています。



入善町長選挙に出馬表明 中瀬淳哉さん（48）

「私は本日、入善町議会議員を辞職いたしまして、来る入善町長選挙に立候補する決意をいたしました」



入善町長選に立候補を表明した中瀬淳哉さんは48歳。町の商工会副会長を務めたほか町議会議員を4期12年半務め、きょう付で辞職しました。





中瀬さん「人口がどんどん減っていくからこそ、今こそ町の形を改めて見直し、入善町を再構築していくということが大切だと思っています」中瀬さんは政策の3つの柱として「豊かさ」「安心」「希望」を掲げ、課題となっている旧町役場の活用については、町の中心に必要なものを考えたいとしました。入善町長選に向けて、現職の笹島町長は立候補せず引退することを表明しています。町長選には町商工会の会長も一時意欲を示しましたが立候補を見送っていて、今のところ他に動きはなく無投票となる公算が大きくなっています。入善町長選挙は来月28日告示で、選挙戦となれば投票は8月2日です。