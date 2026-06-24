敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で出場【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間24日・ミネソタ）ドジャースの大谷翔平投手は23日（24日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合連続となる18号が飛び出すのか、注目が集まる。大谷は前日22日（同23日）の同戦に「1番・指名打者」で出場し、初回先頭で17号ソロを放った。チームは2-1で勝利し、両リーグ最速50勝に到達。メジャー通算300号に残り3本とし