敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で出場

【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間24日・ミネソタ）

ドジャースの大谷翔平投手は23日（24日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合連続となる18号が飛び出すのか、注目が集まる。

大谷は前日22日（同23日）の同戦に「1番・指名打者」で出場し、初回先頭で17号ソロを放った。チームは2-1で勝利し、両リーグ最速50勝に到達。メジャー通算300号に残り3本とし、連敗を2でストップさせていた。

ここ最近は、患部の状態と向き合いながら試合出場を続けている。大谷は11日（同12日）の敵地・パイレーツ戦で左膝の炎症で途中交代。翌12日（同13日）の敵地・ホワイトソックス戦を欠場した。17日（同18日）の本拠地・レイズ戦で先発登板して7勝目を挙げるなど戦線離脱することなくプレーを続けているが、まだ完治には至っていないようで、最近ではベージュのテーピングで患部をグルグル巻きにする場面も見られている。

19日（同20日）の本拠地・オリオールズ戦は第2子出産のために欠場。その後、自身のインスタグラムで第2子が誕生したことを報告していた。チームは今季80試合目を迎える。シーズンも折り返しに入り、連勝を重ねて加速することが期待される。

（Full-Count編集部）（Full-Count編集部）