職場で「無言で見つめ合ってました」仕事が疎かになったアラフォーカップル、せっかくの評価も台無しに

職場恋愛そのものを否定する気はなくても、当人たちが仕事中まで2人の世界に入り浸っているとなれば話は別だ。

投稿を寄せた30代女性（メーカー・技能工／年収700万円）から、かつての職場で遭遇した、社内恋愛カップルにまつわる困惑エピソードが寄せられた。

「アラフォーベテランカップルが仕事が疎かになり、周りが働きにくく困った思い出があります」

さらに、女性がカップルの片割れの男性に用事があって近づいた際、仕事中とは思えない光景を目撃した。（文：法田ひまり）

社内では「冷ややかな目で見ていました」

女性が近づいたときに展開されていたのは、異様な空間だった。

「アラフォー男性同僚に話しかけようと近づいたらアラフォー女性同僚と無言で見つめ合ってました」

この状況に対し女性は「暫く見つめ合っていて2人の世界に入っており幸せなのは結構だけど」と語っている。

しかも、この無言の時間は一度きりではなく、「社内ではベテランの域の2人の見つめ合いが定番になりつつあり、冷ややかな目で見ていました」と書いている。

もちろん職場で少々見つめ合うぐらいは大した問題ではない。しかし、冒頭の通り、社内恋愛にかまけて仕事が疎かになっていたら話は別だ。

「社内で仕事を積み上げ評価されるようになったのに、こんな事で評価をされなくなり後輩の私や沢山の人ががっかりしました」

どれだけ過去に実績を積み上げていても、ちょっとした気の緩みで微妙な人扱いを受けることがあるようだ。

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