『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した古川 杏俳優として活動する中、「2024ミス・アース・ジャパン」でグランプリを受賞し、ワールドワイドに活躍の場を広げている古川 杏（ふるかわ・あん）が、6月22日（月）発売『週刊プレイボーイ27号』のグラビアに約4年ぶりの帰還。あの頃と変わらないあどけなさを残しつつ、大人っぽく成長した姿をお見せします！【写真】大人っぽく成長した古川 杏のグラビア＊＊＊【各国代表に愛