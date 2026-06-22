

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した古川 杏





俳優として活動する中、「2024ミス・アース・ジャパン」でグランプリを受賞し、ワールドワイドに活躍の場を広げている古川 杏（ふるかわ・あん）が、6月22日（月）発売『週刊プレイボーイ27号』のグラビアに約4年ぶりの帰還。あの頃と変わらないあどけなさを残しつつ、大人っぽく成長した姿をお見せします！

【写真】大人っぽく成長した古川 杏のグラビア

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【各国代表に愛される「ベイビー」】

――初水着グラビアから4年たち、大人な雰囲気になって週プレに戻ってきてくれました。

古川 「また週プレさんに出たい」と言っていたので、呼んでいただけてうれしいです。衣装やシチュエーションなど大人な感じで撮っていただいて、髪や肌を濡らした撮影にも挑戦しました。

――表情もすごく大人っぽいですよね。インタビュー中は、ずっと笑顔ですけど（笑）。

古川 「大人っぽい」と言われますけど、しゃべったり動いたりするとつい幼い部分が出てしまって（笑）。グラビアでは、新たな一面が出せたかなと思います！

――大人な一方、野球ボールを持った無邪気なシーンも。阪神ファンなんですよね？

古川 はい、めっちゃ好きです！ 小さい頃、阪神の話をするとおじいちゃんが元気になってくれるのがうれしくて、野球を見るようになりました。虎の血が流れている家庭で生まれ育ったので、赤ちゃんの頃から『六甲おろし』を聴いていました（笑）。

もちろん高校野球も好きなんですけど、上京してから甲子園に行く機会が少なくなって寂しいです。

――ひとりで甲子園に行って観戦していませんでしたっけ？

古川 コロナ禍で甲子園名物のジェット風船が禁止だったんですけど、今シーズンから復活して。「一緒に行く人はいないけど、早く飛ばしたい！」と思って行きました。みんなでワイワイ応援するのも楽しいですし、ひとりで黙々と見るのも好きですね。

かわいい売り子さんを見つけてビールを買うとか、おじさんみたいな楽しみ方をしています（笑）。

――キャッチボールとか、ご自身が野球をやることは？

古川 たまにやりますけど、ストライクゾーンに投げるのがめちゃくちゃ難しい！ バッティングセンターに行ったときも「こんなに野球を見ているのになんで打てないの!?」ってくらいできなくて、衝撃を受けました。見るのとやるのは全然違うんだなって。

――そんな古川さんですが、この4年の間に「2024ミス・アース・ジャパン」グランプリを受賞し、世界大会に出場しました。

古川 これが一番衝撃的でした！出場者は世界進出を目指しているような方ばかりで、自分とはかけ離れていて。私は20年くらい前髪がある人生なんですけど、皆さんは前髪をつくっていなくて。

――前髪関係あるんですか？

古川 髪をかき上げていて、見た目から大人っぽい方が多くて（笑）。入賞できたらうれしいなくらいに思っていたら、まさかのグランプリで、世界大会のためにフィリピンに1ヵ月行って。もうドタバタでした。でもなんとか乗り越えられたので、そこから怖いもの知らずになりました。

――ほかの出場者の方とは仲良くなれましたか？

古川 会話はすべて英語でどうしようって思いましたけど、各国を代表する方々と友達になれました。日本人って幼く見えるみたいで「ベイビー」というあだ名がついて。ひとりでポツンといたら話しかけてくれたりコーヒーを買ってくれたり、お母さんみたいに気にかけてくれていました。

英会話は大学で学ぶくらいのレベルだったので、みんなに日本語を教えてしゃべってもらっていました（笑）。

――コミュ力すごいですね！

古川 人見知りで友達も少なかったんですけど、ここ数年ですごく変わったと思います。「黙っていても何も始まらない」と積極的に行動するようになりました。楽しくて学びのある1ヵ月でした！

――俳優業ではゆうばり国際ファンタスティック映画祭2026でニューウェーブアワード女優賞を受賞。今後の目標は？

古川 俳優業では演技の幅を広げていきたいです。それと野球が大好きなので、阪神戦の始球式に出ることも夢です。いざ呼ばれたときにちゃんとストライクが取れるように、今から練習しています！

スタイリング／八杉直美 ヘア＆メイク／友森理恵（ROOSTER)

●古川 杏（ふるかわ・あん）

2002年12月1日生まれ 大阪府出身

身長168cm 血液型＝A型

〇2024ミス・アース・ジャパン。日本大会でグランプリを受賞。FODショートドラマ『華麗なる変身後、クールな夫がデレデレに！』で主演を務めるなど、映像・舞台・広告・ファッションなど幅広い分野で活動。W主演を務める映画『銀座 ル・ジャルダンへようこそ2〜1986年〜』は8月28日（金）からヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国で順次公開予定。

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古川 杏デジタル写真集『Melt』 撮影／HIROKAZU 価格／1320円（税込）





取材・文／釣本知子 撮影／HIROKAZU