歌手で俳優の亀梨和也が、アサヒビールの新商品テスト販売サイト『アサヒ空想開発局』と共同で、コラボビール『KAME BEER』を開発する。【写真】亀梨和也のビール開発に密着「アサヒ空想開発局」ではこれまで、コラボレーション第1弾として江頭2:50と共同開発した『アサヒEGA BEER』を発売。2025年9月の数量限定販売時には大好評を博し、今月には販路を拡大し、数量限定で全国発売した。今回、コラボレーション第2弾として、