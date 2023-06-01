強い台風7号はフィリピンの東を発達しながら西寄りに進み、今日22日(月)15時には非常に強い勢力となるでしょう。次第に進路が北寄りに変わり、25日(木)には強い勢力となるものの、暴風域を伴ったまま沖縄の南へ達する予想です。沖縄や奄美では27日(土)にかけて荒れた天気となるおそれがあります。また、台風から離れた九州から関東でも雨量が多くなることが考えられ、今後の動向に注意が必要です。台風7号の今後の進路は強い台風7