Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージ・K卓の第2試合が6月19日に行われ、前田直哉（連盟）が驚異的な守備力を見せた。親の先制リーチと追っかけリーチが牙をむく中、ドラをツモ切りして放銃を完璧に回避。実況席や視聴者から驚嘆の声が上がった。

【映像】これがダイヤモンドロック！前田直哉の神守備

前田は第1試合でトップを獲得。第2試合は大きなラスを引くなどのハプニングがなければ通過が固い状況だった。ここでも序盤から加点し、東3局は3万4000点持ちのトップ目で迎えた。配牌は8筒が暗刻、ピンズ両面、ドラの八万が対子という手格好。4巡目に4筒を引いてイーシャンテンへと前進した。

しかし、先制リーチを放ったのは、2万8900点持ちの2着目で親番の阿久津翔太（KADOKAWAサクラナイツ・連盟）だ。6巡目に即リーチを宣言。待ちは一・四万で山には3枚残されていた。直後、前田に赤5索が訪れ、満貫が見える形となる。さらに9巡目、今度は安藤弘樹（協会）からも追っかけリーチが入った。

2軒リーチの緊迫した同巡、前田は3枚目のドラ八万を引いてテンパイを果たす。しかし、切らなければならない牌は阿久津の当たり牌である四万だった。解説の石橋伸洋（最高位戦）も「うわー！これは四万ですね。安牌ないんですよ」と放銃を予感した。

ところが、前田はドラの八万のツモ切りを選択。この回避に石橋は「ウソでしょ！？」「そんなバナナ！」「何これ！ドラだよ、八万」「単騎にしか当たらないのが八万だった。一番安全だった」「こんなの止まるの前田さんだけ」と大興奮。実況の山本亜衣（協会）も「ダイヤモンドロックだ…」と、その堅守を称えた。

結果、この局は流局となり、前田の降りる選択がばっちりと決まった。配信のコメント欄には「バナナｗ」「ビタ止めが過ぎる」「ダイヤモンドロック」「ダイヤモンドは砕けないっ！」「これはダイヤモンドw」「これが本物のプロ」「ドラの暗刻切り」「岩石落とし」といった称賛の声が殺到した。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

