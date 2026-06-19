タレントで歌手の早見優（59）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2人の娘について語った。早見は2人の娘について「今長女が25歳で、次女が23歳なんですけれども」と明かし、「長女とは『徹子の部屋』にも出演させていただいて」と振り返った。「今2人共（米）ボストンで仕事をしていて。大人になったなあって」としみじみ。ボストンと日本の時差は13時間で「ちょうどボストンが夜のとき