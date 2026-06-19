タレントで歌手の早見優（59）が19日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。2人の娘について語った。

早見は2人の娘について「今長女が25歳で、次女が23歳なんですけれども」と明かし、「長女とは『徹子の部屋』にも出演させていただいて」と振り返った。

「今2人共（米）ボストンで仕事をしていて。大人になったなあって」としみじみ。ボストンと日本の時差は13時間で「ちょうどボストンが夜のときには日本が朝で。毎日実は電話がかかってくるんですけれど」と打ち明けた。

テレビ電話で「麻婆豆腐を作ったんだけれども、味が決まらないんだけれども。ママ、見て見て。どうしたらいい？」「ちょっとかき混ぜてみて。何かさらさらしているから、ちょっと片栗粉を入れた方がいいのかも」といったような会話をしていると笑ってみせた。

年に1度ボストンを訪れているとし「先月も長女が25歳になりましたので、遊びに」と早見。何が食べたいかと尋ねると「ママの手料理が食べたい」とのリクエストがあり「ちらし寿司を作ったりとか、お肉を焼いたりしてきました」と声を弾ませた。

娘もその際は手伝ってくれると言い「私が母と祖母に育てられて女3人だったので、ボストンに行くと長女と次女がいて、まさに同じような感じで」と目を細めた。「子供たちも大きくなったので、子供っていうより、親友が2人増えたような、そんな気持ちです」と続けた。

長女が作ったトマトパスタの写真が披露されると「私は実は祖母が欧州で生まれ育ったので、ずっとおばあちゃんが料理をするとトマト系の洋食が多かったんですけれど、母が作るときには和食が多くて」と明かし、「祖母の影響でトマトパスタを。子供たちにも伝えていきたいと思って」と目を細めた。

ハワイで育った早見は1996年にアメリカンスクール時代の先輩と結婚。2人の娘をもうけている。