映画『白鳥とコウモリ』の公式X（旧Twitter）アカウントは6月18日、投稿を更新。俳優の今田美桜さんとSixTONESの松村北斗さんのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】今田美桜＆松村北斗のツーショット「今田美桜ちゃんがめっちゃ小さく見えて可愛い……」同アカウントは「先日の取材日では、松村さんのお誕生日をみんなで楽しくお祝いしました」とつづり、1枚の写真を投稿。今田さんと、30歳の誕生日を迎えた松村さ