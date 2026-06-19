「体格差メロくてヤバイ」今田美桜＆STARTOアイドルのツーショットにファン歓喜！ 「お似合いの2人」
映画『白鳥とコウモリ』の公式X（旧Twitter）アカウントは6月18日、投稿を更新。俳優の今田美桜さんとSixTONESの松村北斗さんのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】今田美桜＆松村北斗のツーショット
ファンからは「体格差メロくてヤバイ」「骨格の差になんだか急に男感」「今田美桜ちゃんがめっちゃ小さく見えて可愛い……」「北斗も顔小さいのに今田美桜さらに小さいのかよ……」「お似合いの2人」「ビジュがとてもよいどちらも」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】今田美桜＆松村北斗のツーショット
「今田美桜ちゃんがめっちゃ小さく見えて可愛い……」同アカウントは「先日の取材日では、松村さんのお誕生日をみんなで楽しくお祝いしました」とつづり、1枚の写真を投稿。今田さんと、30歳の誕生日を迎えた松村さんが、バースデーケーキを囲み撮影したツーショットです。X上では、2人の美しさや体格差にさまざまな声が上がっています。
ダブル主演を務める今田さん＆松村さん同作でダブル主演を務める今田さんと松村さん。2人はそれぞれ、殺人事件の被害者の娘と容疑者の息子という役どころを演じます。ティザービジュアルと予告映像は4月15日に解禁済み。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)