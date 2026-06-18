ダイソーで購入した『ポケッタブルスリッパ』のクオリティに驚きました！たった200円なのに、まずペラペラじゃないことに感動。しっかりとした作りで履き心地が良く、滑り止めもちゃんとついていて安心して履けます！とにかく軽く、巾着袋付きで持ち運びにも便利。正直気になる部分もありますが、リピ買い確定です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ポケッタブルスリッパ価格：￥220（税込）サイズ（約）：22〜24cm販売シ