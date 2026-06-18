リピ買い確定！クオリティ高いのに200円って謎！本当は秘密にしたい折り畳みグッズ

ダイソーで購入した『ポケッタブルスリッパ』のクオリティに驚きました！たった200円なのに、まずペラペラじゃないことに感動。しっかりとした作りで履き心地が良く、滑り止めもちゃんとついていて安心して履けます！とにかく軽く、巾着袋付きで持ち運びにも便利。正直気になる部分もありますが、リピ買い確定です！

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商品情報

商品名：ポケッタブルスリッパ

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：22〜24cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480836232

持ち運びに便利！ダイソーで見つけた折りたたみスリッパ

今回は、ダイソーで見つけた『ポケッタブルスリッパ』をご紹介します。持ち運びに便利な折りたたみスリッパです。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、サンダルやスリッパが並ぶコーナーに陳列されていました。

どんなシーンでも履きやすい、シンプルなデザインが好印象。よくあるブラックのスリッパよりも軽快な雰囲気で足元が重く見えません。

全体的にスウェットのような素材で作られています。内側は柔らかい素材が使用されていて足当たりの良さも抜群です。

巾着袋が付属しており、スマートに持ち歩けるのも嬉しいポイント。

さらに、その袋にもスリッパのイラストがあしらわれており、細かい部分までおしゃれです！

底には滑り止めが付いており、フローリングなどの滑りやすい床でも安心。グリップが効いているので、室内であれば問題なく快適に歩けます。

『ポケッタブルスリッパ』の履き心地や気になる点は？

対応サイズは22〜24cmですが、布製で多少伸びるため幅に融通が利きます。一見すると窮屈そうですが、足幅が広めの筆者でも問題なく履くことができました。

程よくフィット感があり、快適な履き心地です。スリッパというよりも、しっかりとした靴下やフットカバーのような感覚です。

ただし、コンクリートやタイルの上などでは使用しないようにとの注意書きがあります。

重さをはかってみると大体55gと非常に軽量で、持ち運びに便利です。ただ、クッション性が高いので、ややかさばります。

軽い履き心地なので少し頼りないと思う部分もありますが、ホテルで過ごす際や、長距離移動中に革靴を脱ぎたいときなどに適していると感じました。

ただ、洗濯できない点が気になりました。汚れが気になった場合は買い替えるしかなさそうですが、220円（税込）なら気軽に購入できます！

今回は、ダイソーの『ポケッタブルスリッパ』をご紹介しました。

よくあるペラペラな使い捨てスリッパの使い心地にお悩みの方におすすめです！ダイソーで見かけた際には、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。