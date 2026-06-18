ダイソーのポーチ売り場で見つけたのは、大きく開くダブルファスナー仕様と両面ポケットが特徴の収納ケース。ケーブルやコスメのサンプル類などを整理しながら収納でき、中身を一目で確認しやすいのが魅力。持ち手付きで持ち運びやすく、本体は軽量なため旅行時の収納にも活躍します。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：持ち手付収納ケース（タグ）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ