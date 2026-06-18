こういうの待ってた！「もうガサガサ漁らない！」かゆい所に手が届く100均ポーチ

ダイソーのポーチ売り場で見つけたのは、大きく開くダブルファスナー仕様と両面ポケットが特徴の収納ケース。ケーブルやコスメのサンプル類などを整理しながら収納でき、中身を一目で確認しやすいのが魅力。持ち手付きで持ち運びやすく、本体は軽量なため旅行時の収納にも活躍します。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：持ち手付収納ケース（タグ）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480915210

ダブルファスナー仕様でガバっと開く軽量なポーチをダイソーで発見！

ダイソーのポーチ売り場で見つけた『持ち手付収納ケース（タグ）』は、大きく開くダブルファスナー仕様の使い勝手の良さが光る収納アイテム。

ケースを開いた瞬間に中身全体を確認できるため、「どこに入れたかわからない」とケースの中を探し回る必要がないんです。

まず印象的だったのは、そのシンプルなデザイン。100円ショップのアイテムに見られるような装飾の多いデザインではなく、すっきりとした見た目に仕上がっています。

年齢を問わず使いやすく、持ち手付きなので持ち歩きやすいアイテムだと感じます。

ポーチ自体はシャカシャカとした素材で作られており、とても軽量。薄手のため少し頼りなく感じる部分はありますが、旅行などで荷物を少しでも軽くしたい場面では役立ちそうです。

そしてなんといっても魅力なのが、内側が両面ポケットになっていること。収納スペースを分けて使えるため、小物類を整理しながら収納できます。

シンプルで使いやすい！『持ち手付収納ケース（タグ）』の気になる収納力は？

実際にカメラのバッテリーと充電ケーブル2本を収納してみても、まだ余裕を持ってファスナーを閉めることができました。

ケーブル類や周辺機器などを分けて入れておけば、必要なものを探しやすくなります。

さらに持ち手が付いているため、撮影に出かける際にバッグへ引っ掛けたり、持ち運んだりしやすいのも便利なポイントです。

また、サンプルサイズのコスメを入れてみると、両面ポケットのおかげで種類ごとに整理しながら収納できました。

例えば片面にはヘアケア用品、もう片面にはフェイス用のサンプルパウチを入れるといった使い方が可能です。

収納スペースには余裕があるため、小さなボトル類も一緒に入れられます。

今回はダイソーの『持ち手付収納ケース（タグ）』をご紹介しました。

洗濯はできませんが、その分価格は220円と手頃。気軽に買い替えやすい点も魅力です。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。