29日のニューヨーク株式市場は、アメリカとイランの間での軍事的な緊張が高まり、リスクを警戒する動きなどから売り注文が広がり、1100ドルあまり急落して取引を終えました。ニューヨーク市場では29日、イランによるアメリカ軍部隊へのミサイル攻撃を受けて、トランプ大統領が報復攻撃を行う考えを示したことから、リスクを避ける動きが広がり、売り注文が急増しました。また、物価が高止まりする中、中央銀行に当たるFRB＝連邦準