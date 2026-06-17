広岡達郎が語る巨人の現状と次期監督候補（後編）前編：広岡達朗が語った快進撃の真相と"本当の問題"を読む＞＞突然の事態を受け、監督代行とはいえ巨人軍の指揮を執ることになった橋上秀樹氏。いい意味でチームのタガが外れたのか、選手たちはのびのびとプレーし、白星を重ねている。とはいえ、橋上監督代行が指揮を執るのはあくまで今シーズン限りの暫定措置であり、来季、そのまま正式に監督に就任するわけではない。ゆえ