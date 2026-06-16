山形県議会6月定例会が16日開会し、物価高対策を盛り込んだ補正予算案などが提出されました。県議会6月定例会は、新たに54億6900万円を追加した補正予算案など合わせて25の議案が提出されました。吉村知事「中東情勢に伴う原油価格の高騰、石油製品・関連製品の調達の不安定化が県内の幅広い分野に影響を与えている」補正予算案には、家庭用LPガス料金の値引き支援や燃料費の高騰を受けた事業所への助成などが盛り込まれています。