最近、北朝鮮では「嘆願事業」によって農村に配置された若者たちの離脱事例が相次いでいる。嘆願事業とは、若者らが「農村や炭鉱に送ってくれ！」と願い出るものだが、実態が「強制」であるのは言うまでもない。デイリーNKの咸鏡北道の消息筋は、「農村に嘆願進出した青年たちが無断離脱し、自宅へ逃げ帰るケースが続出しており、幹部たちは頭を悩ませている」とし、「彼らを何としてでも再び配置先へ戻さなければならない状況が生