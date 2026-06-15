週明け１５日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１１１．５２ポイント（０．４５％）高の２４８２９．６２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７．１９ポイント（０．０９％）高の８３８１．６２ポイントと続伸した。売買代金は１５９１億１２０万香港ドルとなっている（１２日前場は１５６７億８８０万香港ドル）。

米イラン和平合意が相場を支える流れ。戦闘終結を受け、ホルムズ海峡の船舶航行も再開される見通しだ。日本時間１５の時間外取引でＷＴＩ原油先物は急落。一時８０．００米ドル／バレルと、３月上旬以来の安値水準まで下げる場面がみられた。原油高が経済の下押し圧力になるとの不安も薄らいでいる。

ただ、上値は限定的。中国の経済動向が気がかりだ。中国ではあす１６日、５月の小売売上高や鉱工業生産、１〜５月の都市部固定資産投資や不動産投資などが公表される。最新の市場コンセンサス予想では、総じて弱い内容となる見通しだ。指数は高寄り後、上げ幅を徐々に縮小している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ・グループ：９９２／ＨＫ）が９．３％高、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が６．２％高、モリブデン中国最大手の洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が６．１％高と上げが目立った。

セクター別では、産金が高い。紫金鉱業のほか、紫金黄金国際（２２５９／ＨＫ）が１３．０％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が７．０％、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が５．７％ずつ上昇した。金相場が大幅続伸し、好感する買いが広がっている。

空運セクターも急伸。中国国際航空（７５３／ＨＫ）が１１．０％高、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が９．６％高、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が８．９％高で前場取引を終えた。

半導体セクターも物色される。華虹宏力半導体（１３４７／ＨＫ）が１１．１％高、英諾賽科蘇州科技（２５７７／ＨＫ）が１１．０％高、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が４．３％高で引けた。ほか、プリント基板（ＰＣＢ）の建滔集団（１４８／ＨＫ）が１１．８％高、広州広合科技（１９８９／ＨＫ）が７．７％高、光電ハイブリッドチップ世界首位の上海曦智科技（１８７９／ＨＫ）が１３．８％高と値を上げている。

そのほか、人工知能（ＡＩ）スタートアップの北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が２８．０％高。米政府が安全保障上の理由としてアンソロピックの最先端ＡＩモデル２種類を外国人に販売することを禁止する中、北京智譜華章科技は競合する最先端モデル「ＧＬＭ−５．２」を１３日から一般公開した。

半面、石油セクターは安い。百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が２３．２％、中国石油天然気（ペトロチャイナ：８５７／ＨＫ）３．０が％、中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が２．０％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．７％ずつ下落した。

本土マーケットも続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．９２％高の４０６８．５８ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。非鉄・産金、空運、インフラ建設、自動車、不動産、保険・証券なども買われた。半面、石油・石炭は安い。軍需産業、銀行、食品飲料、公益、医薬も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）