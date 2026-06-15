ドジャース戦が午前3時、日本代表戦が午前5時キックオフドジャース戦とサッカー・ワールドカップの日本代表戦が重なり、日本のスポーツファンが“極限スケジュール”を強いられている。SNSには寝不足を嘆く声が続出し、「戦いはすでに始まっている」と悲鳴が上がった。ドジャース戦は日本時間午前3時開始。そのわずか2時間後にはワールドカップの日本代表戦がキックオフされるため、多くのファンが睡眠を諦める事態となった。