大谷が14号先頭打者弾で援護…山本は8回2死まで完全試合の快投【MLB】ドジャース 7ー1 Wソックス（日本時間14日・シカゴ）ドジャース・大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で“後輩”へさり気ない気遣いを見せた。この日の試合で快投を見せた山本由伸投手に対し、試合後の整列で大谷が取った行動にドジャース番記者も感銘を受けたようだ。大谷はこの日、左膝の負傷による欠場から復帰しいきなり14