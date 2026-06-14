大谷が14号先頭打者弾で援護…山本は8回2死まで完全試合の快投

【MLB】ドジャース 7ー1 Wソックス（日本時間14日・シカゴ）

ドジャース・大谷翔平投手が13日（日本時間14日）、敵地でのホワイトソックス戦で“後輩”へさり気ない気遣いを見せた。この日の試合で快投を見せた山本由伸投手に対し、試合後の整列で大谷が取った行動にドジャース番記者も感銘を受けたようだ。

大谷はこの日、左膝の負傷による欠場から復帰しいきなり14号先頭打者弾を放った。その山本は8回2死まで完全試合という圧倒的な投球を披露。味方の失策で大記録の可能性が消滅し、9回先頭に被弾して降板したものの、8回1/3を1安打1失点7奪三振の快投で今季7勝目を手にした。

試合終了後、ベンチでハイタッチを交わした両者はナインを迎えるため整列した。最初は大谷が先頭にいたが、突如立ち止まるとくるっと後ろを振り向き、山本の肩を持って先頭を譲った。さらに後ろからポンポンと叩き、少しスペースを空ける仕草を見せた。歴史的快投の主役が注目されやすいように気遣ったかのようだった。

このスマートな振る舞いに、米メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者が記者席と思われる場所から写真を渡航。「ヤマモト・ヨシノブにとって特別な一日となったこの日、試合後のハイタッチの列で、ショウヘイ・オオタニはヤマモトの直後をあえて歩かず、意図的に少し距離を空けていた」と言及した。（Full-Count編集部）