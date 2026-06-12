「がんを防ぐために何を食べればいいのか」――気になっている人も多いのではないでしょうか。近年は、“細胞の老化”や免疫機能と関わる「ポリアミン」という成分が、がん研究の分野でも注目されています。動物実験では、ポリアミンを多く含む食事が、がんや慢性炎症と関係する可能性も報告されています。この記事では、『あなたの中でいつの間にか進んでいる「老い」に負けない食事術』（松藤千弥／アスコム）から抜粋して、ポリ