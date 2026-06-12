兵庫県たつの市の住宅で、６０代くらいの女性が遺体で見つかり、６８歳の男が殺人の疑いで逮捕されました。男は「妻を殺した」などと自ら１１０番通報したとみられます。 殺人の疑いで逮捕されたのは、兵庫県たつの市に住む無職の男（６８）です。 警察によりますと、男は今月７日から１２日にかけて、たつの市の自宅で６０代くらいの女性を殺害した疑いが持たれています。 男は１２日の午前１０時過ぎに、「妻を殺した」「４、