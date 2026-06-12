◇MLB フィリーズ 7-4 ブルージェイズ(日本時間11日、ロジャース・センター)ブルージェイズのウラジーミル・ゲレロJr.選手が仲間の送球に驚きを隠せません。9回のノーアウト2塁の場面で、ブランドン・マーシュ選手の打球は当たり損じライト線を転がります。すぐにタイラー・ロジャーズ投手が対応し、一塁のゲレロJr.選手に送球しますがその方法がゲレロJr.選手を驚かせます。ロジャーズ投手はグラブをつけた左手でボールをすくい上