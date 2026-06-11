「13月」という言葉には、現実には存在しないはずなのに、なぜか心を惹きつける不思議な響きがあります。12か月では収まりきらない感情や、どこにも属さない時間。そんな“ありえない月”だからこそ、そこには孤独や願い、秘密の季節のような特別な空気が宿ります。音楽の世界でも「13月」は、日常から少しずれた感覚や、誰にも触れられない心の場所を表現するモチーフとして用いられてきました。幻想的な世界観を描く曲もあれば、