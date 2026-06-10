記事のポイントジェイクルーとタイメックスの限定コラボ腕時計は発売から2時間以内に完売し、手ごろな価格帯の時計コラボへの高い需要を示した。ラグジュアリー時計の価格高騰が続くなか、ブランド各社は限定性や希少性を活用した低価格帯コラボで新たな顧客層を取り込んでいる。時計業界ではスニーカー市場の成功モデルが応用される一方、過度なハイプ依存はコレクター疲れを招くリスクも指摘されている。オーデマピゲ（Audemars