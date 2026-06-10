テレビ朝日は6月12日、東京ドリームパーク内（2026年3月27日開業）に「RÊVE DES LUMIÈRES（レーヴ・デ・リュミエール）」をオープンします。“アートのシャワーで、目醒める。”をコンセプトに掲げる同施設。光と音を融合させた最新デジタル技術によって、本格アートに五感で触れ、感性がひらかれる体験を提供します。そして今回、グランドオープン日の決定にあわせ、「RÊVE DES LUMIÈRES」の施設詳細および会