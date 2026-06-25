7時前に登園し「私も忙しい」「アンタ達の仕事でしょ」と暴言→2歳児の靴も忘れる非常識な母親に保育士の怒りが爆発【作者に聞く】
【漫画を読む】「保護者の支援は保育士さんたちの仕事」と言う母親だが…!?
まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログで『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。本作は、保育園で勤務経験のある作者の体験談をもとに、フィクションを交えて描かれた作品だ。今回は本作の第1〜5話をお届けするとともに、作者に作品の裏側について話を聞いた。
音喜多あいかさんは2歳のはると君を抱きかかえながら保育園へ向かう。保育園は7時から開園しているが、あいかさんは7時前に到着。先生たちがいると知っているので、門の前で大きな声で「おはようございまーす！」とあいさつをする。
2歳児クラス担当の多屋先生が出てきてあいさつをする。先生は少し困った表情で「開園の7時前はこちらも準備があるので…」と伝えると、「私も仕事行く準備で忙しいんです！」「忙しい保護者の支援は保育士さんたちの仕事じゃないんですか〜？」と返してくる。さらに、多屋先生がはると君の靴がないことに気づくと、あいかさんは「あ〜今日も忘れました！すいませぇ〜ん」と笑いながら謝る始末。
あいかさんはエステサロン勤務のため、先生たちはこんなに早く出勤はしないと予想していた。この日もお迎えは19時のようだが、そのほかの先生いわく、19時を過ぎてから迎えに来るという。その後、青井先生に今日のあいかさんの様子を伝えると、「保護者支援もお前らの仕事だろ？って言われたァ!?」と憤る青井先生。はると君の父親はブラック企業らしく、以前会ったときは顔色が悪かったようだ。父親ははると君に向き合っているように見えたが、母親はそうではないと感じる先生たち。多屋先生ははると君のことを心配し始めるのであった。
■ルールを守ることの大切さ
本作の誕生経緯について、作者のまえだ永吉さんは「保育園で6年ほど働いていたのですが、そこで見聞きしたことを複数混ぜて、さらに漫画にするうえでフィクションを混ぜています」と語る。「保育士も保護者もそれぞれ思っていることや事情がある、というのを知ってもらいたくて描き始めました」と、制作に込めた思いを明かしてくれた。
また、「忙しい保護者の支援は保育士さんたちの仕事じゃないんですか〜？」というあいかさんの発言に対しては、「そりゃそうなんだけど、『ルールはルールですから守ってくださいね』という感じです」とキッパリ。「ルールを破ることを1人でも許すと『うちも』『うちも』となって対応にキリがないので、徹底した方がよいと思います」と、保育現場のリアルな実情を踏まえて語った。
今後の先生たちに対するあいかさんの言動や態度から目が離せない。まえだ永吉さんはそのほかにも数多くの作品を描いているので、興味があればぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：まえだ永吉(@eikiccy)
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