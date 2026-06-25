「自分には関係ない」友だちの浮気話を聞いていたら…【最悪の事態】に！？

私には、恋人がいながらほかの男性とも関係を持つ友人がいました。

彼女は浮気の話を隠すことなく私に打ち明け、そのたびに恋愛相談を持ちかけてきました。

私は呆れながらも話を聞き、「自分には関係のない話だから」と、どこか他人事のように受け止めていたのです。

一方で、私自身はやさしい恋人と順調に交際しており、幸せな毎日を送っていました。

だからこそ、友人の恋愛トラブルが自分の人生に関わってくるなど、想像もしていなかったのです。