「自分には関係ない」友だちの浮気話を聞いていたら…【最悪の事態】に！？
読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。恋人がいるにもかかわらず浮気を繰り返す友人の相談に乗っていた主人公。「自分には関係ない話」と軽く考えていました。しかし、ある日のデート中に感じた違和感をきっかけに、思いもよらない裏切りの真実が明らかになります。
浮気を繰り返す友人
私には、恋人がいながらほかの男性とも関係を持つ友人がいました。
彼女は浮気の話を隠すことなく私に打ち明け、そのたびに恋愛相談を持ちかけてきました。
私は呆れながらも話を聞き、「自分には関係のない話だから」と、どこか他人事のように受け止めていたのです。
一方で、私自身はやさしい恋人と順調に交際しており、幸せな毎日を送っていました。
だからこそ、友人の恋愛トラブルが自分の人生に関わってくるなど、想像もしていなかったのです。
楽しいデート中に感じた小さな違和感
ある休日、私は恋人とデートを楽しんでいました。
ところが食事中、彼のスマホに何度も通知が届き始めました。
最初は気にしていませんでしたが、あまりにも頻繁に鳴るため気になってしまいます。
「誰から？」
そう尋ねると、彼は少し慌てた様子で、
「アルバイト先からの連絡だよ」と答えました。
しかし、その直後にスマホを伏せる姿を見て、私は違和感を覚えました。
普段なら隠し事などしない彼の不自然な態度に、胸の奥で小さな疑念が芽生え始めたのです。
様子のおかしい彼氏に不安を感じる主人公。後編では、この違和感の招待が明らかに...！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部