アートのシャワーで、目醒める。世界的ブランドの本格デジタルアート施設「RÊVE DES LUMIÈRES」オープン

テレビ朝日は6月12日、東京ドリームパーク内（2026年3月27日開業）に「RÊVE DES LUMIÈRES（レーヴ・デ・リュミエール）」をオープンします。

“アートのシャワーで、目醒める。”をコンセプトに掲げる同施設。光と音を融合させた最新デジタル技術によって、本格アートに五感で触れ、感性がひらかれる体験を提供します。

そして今回、グランドオープン日の決定にあわせ、「RÊVE DES LUMIÈRES」の施設詳細および会場内イメージを初公開します。

■2026年6月12日、グランドオープン！

アートのシャワーで、目醒める。「RÊVE DES LUMIÈRES」最大天井高8m、約1,500屬砲よぶ圧倒的スケールの全貌とは

東京ドリームパークに誕生する、本格デジタルアート施設「RÊVE DES LUMIÈRES」が、2026年6月12日に待望のグランドオープンを迎えます。

テレビ朝日が“最高のアート体験”を実現するためにゼロから設計した専用空間は、最大天井高8m、約1,500屬砲よぶ広大な展示エリアを有する圧倒的なスケールを誇ります。

さらに会場内には、106台の高精細プロジェクターと63台のスピーカーを設置。空間全体に広がる壮大な映像と立体的に響き渡る音響が融合し、まるでアートの中に入り込んだかのような、全身を包み込む臨場感あふれる没入体験を提供します。

■RÊVE DES LUMIÈRES施設紹介

（1）ロビー / Lobby

プロジェクションによって幻想的に演出された道しるべが、来場者を「光の夢」の世界へと誘います。施設に足を踏み入れた瞬間から広がる非日常的な世界観をお楽しみください。

（2）イントロダクション / Introduction

メインホールで上映される作品の背景やアーティストの人生をテキストやムービーで紹介するエリアです。これから始まる没入体験への期待感を高めます。

（3）アトリエ / Atelier

メインホールで上映される作品をテーマに、現代アーティストが再解釈した作品を展示。作品の世界観を新たな表現で楽しむことができます。

（4）メインホール / Main hall

広大なホール内ではどこにいても最高品質の映像と音響で作品を鑑賞可能。全身で“アートのシャワー”を浴びるような圧倒的な没入体験を楽しめす。

〔上演時間〕

・メインプログラム（約40分）

・ショートプログラム（約10分）

［メザニン / Mezzanine］

メインホール全体を一望できる展望エリア。壮大な映像空間を俯瞰で楽しむことができます。

［スパイラルシリンダー / Spiral Cylinder］

直径9.5m、高さ6.6mの巨大な渦巻き状スクリーンの内部へ足を踏み入れることで、メインホールで上映される作品の渦の中へ自ら入り込むことができる空間。透過性のある紗幕を重ねた多層的な映像表現が奥行きと立体感を生み出し、幻想的な世界を創出します。思わず写真に収めたくなるフォトジェニックなスポットです。

（5）インフィニット・ホライズン / Infinite Horizon

無限に反射するミラーが、地平線の彼方まで広がるようなパノラマ空間を演出。映像が壁面や床へとシームレスに溶け込み、視覚のスケール感を拡張する、新たな映像体験を楽しめます。

（6）360°キューブ / 360°cube

天井を含むすべての面に映像を投影し、360°全方向から映像に包み込まれる没入空間。映像技術に加え、緻密に設計された立体的なサウンドが融合することで、まるで浮遊しているかのような感覚を生み出し、ここでしか味わえない特別な体験を提供します。

（7）ショップ / SHOP

施設での体験を持ち帰ることができるオリジナルグッズを多数取り揃えています。

■RÊVE DES LUMIÈRES概要

RÊVE DES LUMIÈRES powered by EPSON

（レーヴ・デ・リュミエール パワードバイ エプソン）

“アートのシャワーで、目醒める。”をコンセプトに、光と音を融合させた最先端のデジタル技術によって本格アートを表現する「RÊVE DES LUMIÈRES（レーヴ・デ・リュミエール）」。五感で体験するこの圧倒的な没入空間は、誰もがアートを身近に感じ、その深みを再発見するきっかけを提供します。

デジタルアート文化を牽引してきたフランスの「ATELIER DES LUMIÈRES（アトリエ・デ・リュミエール）」の系譜を継ぎ、世界展開を続けるリュミエールシリーズの10拠点目として、ついに日本初上陸。フランス語の“RÊVE”＝“夢”、“LUMIÈRES”＝“光”を組み合わせた施設名が意味する通り、まさに「光の夢」のような幻想的な世界観を体験できます。

【所在地】TOKYO DREAM PARK 8階（東京都江東区有明3丁目3番8号）

【オープン日】2026年6月12日

【営業時間】10:00〜19:00

※営業時間が変更となる場合や休館日が生じる場合があります。来場前に必ず公式サイトを確認してください。

【公式サイト】https://tdp.tv-asahi.co.jp/reve-lumieres

技術支援パートナー：エプソン販売

主催：テレビ朝日、ぴあ

企画：Culturespaces STUDIO

後援：在日フランス大使館

協賛：ヤマハサウンドシステム

（エボル）