タレントの小倉優子（42）が、24日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。自身に悪態をつく人気タレントを明かした。

この日は「平成ノブシコブシ」の吉村崇と共演。番組冒頭で「小倉優子が一番ヤバい。劇的なポンコツ」と焚きつけた吉村に対し、小倉は「ヒルナンデスっていう番組でご一緒させていただいてるんですけど、（カメラが）回ってない時、CM中に“うるせえんだよ！このクソババア”とか言ってくる」と打ち明けた。

これに吉村は「マジでうるさいのよ」と反論。「余計なことばっかり言ってきて。ピントも何も合ってない話をずっと一方的に話してきて」と嘆いたが、「どんな話を？」との質問に、小倉は「全然普通の話ですよ。CMで流れてるのを“これ買いますか？”とか」と釈明した。

しかし吉村は「“買ったんですよ”って言ったら、俺の回答を聞かない。勝手に自分の話をどんどんしゃべっていく」と告白。「一方的に話して、“僕はこう思います”って言ったらまた違う話をされて、うるせえな、このクソババアと思って」とぶっちゃけると、小倉は「じゃあ今日判断してください。私がヤバいのか、吉村さんがヤバいやつか」と宣戦布告していた。