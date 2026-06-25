紗栄子“ブラ風ウェア”重ね着コーデに集まる賛否　齋藤飛鳥でも起きた芸能界“下着見せ”ブームと世間のギャップ

モデル、タレント、近年は実業家としても活躍する紗栄子。そのファッションや生き方が共感を呼ぶことも少なくないが、Instagramで“下着風重ね着”を披露し、SNSをざわつかせている。

発端となったのは、6月21日の投稿だ。《最近の私》とつづり、直近のファッションを紹介した。

「紗栄子さんは白いTシャツにデニムとドット柄のスカートを合わせていました。さらに、Tシャツの上に、緑色の水着風のウェアを重ね着していたのです。一瞬、Tシャツの上に下着をつけているのではないかと見間違えるコーデだったため、SNSで注目を集めました」（スポーツ紙記者）

“ブラ風ウェア”重ね着コーデに関して、Instagramのコメント欄では

《これからの夏にいいね。最高》

といった、オシャレと見る声も少なくない。しかし、一方で、

《ちょっとないなぁ…》

《なんか変な服装ー 紗栄子さんらしくないなー》

など、否定的な声も見受けられ、意見が分かれている。

「海外では、下着をあえて見せるファッションが流行しており、日本でも少しずつ取り入れる動きがあるようです。今回、紗栄子さんは肌を露出せず、カジュアルなコーデにしたようですが、やはりまだブラを外側につけるスタイルは見慣れない人も多いため、意見が分かれる結果となりました」（芸能担当記者）

下着を見せるコーデに関しては、少し前にもSNSをざわつかせるできごとがあった。

「5月に、イタリアのラグジュアリーブランド『Miu Miu（ミュウミュウ）』のカクテルレセプションイベントがおこなわれたときのことです。イベントに参加していた元『乃木坂46』の齋藤飛鳥さんが穿いていたスカートの上から、パンツの紐と見られる部分が横に垂れ下がっていました。この下着は、ミュウミュウのコットンパンティで、約16万円のものでした。

近年はK-POPアイドルの影響もあってか、芸能界でもあえて下着の一部をチラ見せするスタイルが流行しており、今田美桜さんもファッション誌の企画で、同様の下着を披露していました。しかし、今回の紗栄子さんのケースしかり、日本では控えめな服装を好む傾向があるため、まだまだ“下着見せ”スタイルに抵抗を感じる人もいます」（同前）

ファッション上級者はつねに最先端の流行を取り入れているが、裾野まで浸透するのには、少し時間がかかるのだ。