フリーアナウンサーの中川安奈（32）が26日、自身のインスタグラムを更新。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本―ブラジル戦（29日、日本時間30日午前2時キックオフ）を生観戦することを明かした。

「日本代表、決勝トーナメント進出 今日もDAZN PARTY LIVEでみなさんと熱く応援していました！！」とつづり、“サムライユニホーム・カラー”のノースリーブのワンピース姿の写真をアップ。

「次はブラジル戦ですが…実はこの試合、どうしてもW杯の生の雰囲気を感じたくてプライベートで行こうと前々からチケットを買っていたんです 当初は日本戦になるかどうかもわからずでしたがスケジュールの都合でどうしてもそこしか行ける時がなくて！まさかこんなことになるとは」と明かした。

そして「たまたま去年ブラジルに勝利した試合も会場に観に行っていたので胸熱すぎてます 中継を通して感動していた日本の大声援の中の1人として私もしっかり役割を果たせるよう共闘したいと思います マンマミーアな試合に期待」とつづった。

中川アナは現在、DAZNの新感覚データテインメント配信『みんなでFIFAワールドカップ ―DAZN PARTY LIVE―』でキャスターを務めている。

この投稿にフォロワーらからは「爽やかなコーデ」「安奈さん、可愛いです」「超かわいい」「綺麗 美人」「勝利の女神」「ブルーめちゃお似合いです」などの声が寄せられている。

中川アナは慶応大を卒業後、NHKに入局。プエルトリコ育ちの明るいキャラクターと、抜群のスタイルでも注目され「NHKの峰不二子」とも呼ばれた。

昨年3月末にNHKを退局、SNSでホリプロ所属となったことを発表した。